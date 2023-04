Golf – Summer Cup Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Golf – Summer Cup, 21 juin 2023, Le Touquet-Paris-Plage . Le Touquet-Paris-Plage, , Golf – Summer Cup Le Touquet Golf Resort

Avenue du Golf Le Touquet-Paris-Plage

2023-06-21 – 2023-06-21 Le Touquet Golf Resort

Avenue du Golf Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais . Le Touquet-Paris-Plage Mercredi 21 juin 2023 Dans un cadre magique, prenez l’apéro sur la terrasse du golf, dégustez un bon repas entouré d’amis, tout cela en musique avec le groupe @footfingers qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !

Pas obligé d’être golfeur pour venir faire la fête, mais si vous l’êtes, vous pourrez commencer par un « Golf Before » en faisant 9 trous par équipes de 2, avec un départ en shotgun à 17h ! golf@letouquetgolfresort.com +33 3 21 06 28 00 http://www.letouquetgolfresort.com/ Le Touquet Golf Resort

Avenue du Golf Le Touquet-Paris-Plage

dernière mise à jour : 2022-10-25 par

Détails Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Lieu Le Touquet-Paris-Plage Adresse Le Touquet Golf Resort Avenue du Golf Ville Le Touquet-Paris-Plage Tarif Lieu Ville Le Touquet Golf Resort Avenue du Golf Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le touquet-paris-plage /

Golf – Summer Cup 2023-06-21 was last modified: by Golf – Summer Cup Le Touquet-Paris-Plage 21 juin 2023

Le Touquet-Paris-Plage