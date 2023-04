Concert d’orgue, 23 avril 2023, Le Touquet-Paris-Plage .

Concert d’orgue

Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage

2023-04-23 – 2023-04-23

Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 23 avril 2023 16h

Concert exceptionnel : Romain Leleu (Trompettiste, victoire de la musique classique, chevalier de l’ordre des arts et des lettres) et Jean-Baptiste Robin (Organiste de la chapelle royale de Versailles, grand prix Lycéen des compositeurs 2018)

Tarif unique de 10 €

Dimanche 14 mai 2023, 16h

Jour national de l’orgue – Concert au profit de l’orgue du Touquet (Participation des élèves des classes d’orgue de la région et du Chœur des enfants de la maîtrise du Touquet et de Montreuil sur mer)

Tarifs: 5€ adhérents et 7 € non adhérents (gratuit pour les scolaires)

Dimanche 23 juillet 2023 18h

Concert d’orgue par Willy Ippolito (organiste international, 1er prix du CNSM de Lyon) retransmis sur grand écran

Tarif: 5€ adhérents et 7 € non adhérents (gratuit pour les scolaires)

Dimanche 30 juillet 2023 18h

Concert orgue et chant par François (organiste de l’église St Pierre de Calais) et Marie Lombard (Chanteuse lyrique, diplômée du CNSM de Paris)

Tarif: 5€ adhérents et 7 € non adhérents (gratuit pour les scolaires)

Dimanche 6 août 2023 18h

Concert orgue et instrument (à définir) avec Denis Tchorek (organiste de la Collégiale St Pierre de Douai, docteur en musicologie)

Tarif: 5€ adhérents et 7 € non adhérents (gratuit pour les scolaires)

Dimanche 13 août 2023 18h

Concert d’orgue retransmis sur grand écran : Carte blanche à un élève du CNSM de Paris

Tarif : 5€ adhérents et 7 € non adhérents (gratuit pour les scolaires)

office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00

Place Edouard VII Le Touquet-Paris-Plage

