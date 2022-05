LES PUCES DU TOUQUET – 2ème édition LE TOUQUET PARIS PLAGE LE TOUQUET Catégories d’évènement: LE TOUQUET

Pas-de-Calais

LES PUCES DU TOUQUET – 2ème édition LE TOUQUET PARIS PLAGE, 11 août 2019 09:00, LE TOUQUET. Dimanche 11 août 2019, 09h00 Sur place entrée libre…… dugrenierauxhalles@gmail.com les Puces du TOUQUET…. Chaque mois au marché couvert Dimanche 11 août, 09h00….. LES PUCES DU TOUQUET (chaque mois au marché couvert) Le paradis des chineurs ,sous la Halle du marché couvert, se découvre un nouveau rendez vous… le DIMANCHE 11 AOÜT de 9h à 18h…….. Un nouvel espace est donné aux passionnés de Brocante…l’occasion rêvée peut être… d’y faire une bonne trouvaille…une pièce insolite…livres anciens , bibelots,argenterie,porcelaines, meubles, plaques émaillées. …le tout présenté par des professionnels uniquement. Le choix est éclectique et réserve de belles surprises… “”Nous nous sommes engagés sur le respect de la Qualité et Authenticité””…souligne Laure BEAUMONT présidente de l’Association du grenier aux halles, (organisatrice de l’évènement) LE TOUQUET PARIS PLAGE 62520 LE TOUQUET PAS DE CALAIS dimanche 11 août 2019 – 09h00 à 18h30

Détails Heure : 09:00 - 18:30 Catégories d’évènement: LE TOUQUET, Pas-de-Calais Autres Lieu LE TOUQUET PARIS PLAGE Ville LE TOUQUET lieuville LE TOUQUET PARIS PLAGE LE TOUQUET Departement PAS DE CALAIS

LE TOUQUET PARIS PLAGE LE TOUQUET PAS DE CALAIS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-touquet/

LES PUCES DU TOUQUET – 2ème édition LE TOUQUET PARIS PLAGE 2019-08-11 was last modified: by LES PUCES DU TOUQUET – 2ème édition LE TOUQUET PARIS PLAGE LE TOUQUET PARIS PLAGE 11 août 2019 09:00 LE TOUQUET LE TOUQUET PARIS PLAGE LE TOUQUET

LE TOUQUET PAS DE CALAIS