La gazette du Totem / Découverte du spectacle vivant et photographie Le Totem, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse Avignon, 11 juillet 2023, Avignon.

La gazette du Totem / Découverte du spectacle vivant et photographie 11 – 21 juillet Le Totem, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse

Deux groupes d’enfants et de jeunes adolescents de la MPT Monfleury et de l’ESC la Croix des Oiseaux à Avignon, vont s’immerger dans le festival en découvrant plusieurs spectacles par le prisme de la photo.

Une fois les photos prises lors de certaines représentations, Thomas Bohl, photographe associé au projet, embarque les enfants dans son atelier de photographie sociale et populaire à la découverte de techniques photographiques anciennes.

Il s’agira de les développer pour les rendre visibles sous forme de collage dans l’espace public et de les utiliser chaque semaine dans un petit journal du festival ! Ce petit journal fait main sera illustré et rédigé par les participants.

Projet financé par le dispositif Été culturel 2023 – DRAC PACA.

En partenariat avec la Maison Pour Tous Monfleury et l’Espace Social Culturel la Croix des Oiseaux.

Le Totem, Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse 20 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490855955 https://www.le-totem.com https://www.facebook.com/LeTotemAvignon Créé en 1983 pour proposer un lieu dédié au jeune public dans le festival Off d’Avignon, le Totem, qui s’appelait auparavant la maison du théâtre pour enfants, s’est peu à peu structuré et développé pour devenir un théâtre avec une activité permanente.

Aujourd’hui le Totem est une association qui propose un ensemble d’activité dédié à l’enfance et à la jeunesse dès le plus jeune âge et aux familles avec une programmation de spectacles, la mise en œuvre d’activités d’éduction artistique et culturelle en relation avec les partenaires des territoires d’interventions (Avignon, Grand Avignon et département de Vaucluse), un soutien à la création via des accueils en résidence de compagnies et des aides à la production, la coordination du festival Festo Pitcho et l’organisation d’une programmation référente dans le cadre du Festival Off d’Avignon.

Le Totem est une scène conventionnée Art, enfance, jeunesse dont le rôle est structurant dans le paysage culturel et artistique jeune public. Sa place dans le soutien à la création et le fort espace de visibilité qu’il offre aux compagnies programmées dans le cadre du Festival Off d’Avignon auprès des professionnels du secteur donne au Totem un rôle important dans la diffusion des œuvres dédiés au jeune public au niveau national mais aussi international.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T04:30:00+02:00 – 2023-07-11T05:00:00+02:00

2023-07-21T04:30:00+02:00 – 2023-07-21T05:00:00+02:00

© Thomas Bohl