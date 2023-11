Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris Le Totem Paris 13 Catégorie d’Évènement: Paris 13 Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris Le Totem Paris 13, 2 décembre 2023, Paris 13. Chorale Sono Solo Canzonette en concert à Paris Samedi 2 décembre, 17h00 Le Totem Entrée libre La Chorale de femmes Sono Solo Canzonette, dirigée et accompagnée à la guitare par Paola Niggi, propose un concert de fin d’année avec un répértoire varié de chants populaires italiens.

Une heure en chantant l’Italie!

www.choralecanzonette.fr Le Totem 11 Place Nationale Paris 13 75013

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00



