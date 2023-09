Sortie2Labo #3: Le deep learning pour la recherche médicale #technique LE TOTEM Brest, 12 octobre 2023, Brest.

Meetup [Technique] de rentrée !

Une intervention proposée par Benjamin Fouquet, ingénieur de recherche à l’IMT Atlantique.

Révolution dans le domaine de la santé, l’imagerie médicale n’est cependant pas exempte de défauts. Que ce soit son coût, sa durée ou une éventuelle exposition aux radiations, pratiquer un examen d’imagerie n’est jamais anodin.

Dans ce cadre, il est intéressant de développer des techniques novatrices pour interpoler les données nécessaires, réduire le coût des examens et améliorer la sécurité des patients.

Les méthodes de représentations implicites d’image sont à ce titre le dernier avancement en matière d’interpolation optimale. Durant cette présentation, le cadre général de représentation implicite par réseaux de neurone sera présenté, ainsi que deux cas d’usage dans le domaine de l’IRM. Nous y présenterons ce qu’est une représentation implicite, quels sont ses avantages et pourquoi les réseaux de neurones sont de parfaits outils pour les approximer. Nous aborderons ensuite les difficultés techniques liées à ce mode de représentation et comment y faire fasse. La présentation sera illustrée par deux exemples concrets, l’imagerie dynamique de la cheville et la croissance du cerveau en IRM.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:30:00+02:00