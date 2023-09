IA Générative : Votre Bat’Signal pour l’innovation ! LE TOTEM Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère IA Générative : Votre Bat’Signal pour l’innovation ! LE TOTEM Brest, 3 octobre 2023, Brest. IA Générative : Votre Bat’Signal pour l’innovation ! Mardi 3 octobre, 18h30 LE TOTEM Vous travaillez en agence, chez l’annonceur, en Freelance ou vous êtes étudiants dans ce domaine ? Ce meetup est pour vous. Le Brest Com’Mix c’est le – des acteurs brestois de la communication et du marketing ! En 25 minutes chrono, découvrez les super-pouvoirs de l’IA générative grâce à Tristan Legros et repartez avec des astuces et des idées d’applications concrètes à mettre en place dès le lendemain ! 18h15 : Accueil des Super-Héros

18h30 : Découvrez les super-pouvoirs de l’IA générative

19h00 : Super cocktail, on fait connaissance, on échange…

20h00 : On se donne rendez-vous pour la mission suivante ! Lien : https://brestcommix.fr/ LE TOTEM 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest

