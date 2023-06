Fresque du numérique Le Totem Brest, 9 juin 2023, Brest.

Fresque du numérique Vendredi 9 juin, 14h00 Le Totem Sur inscription

Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Véritable outil de team building, cet atelier permet aux participant·e·s de se rassembler pour apprendre ensemble.

Pour s’inscrire à l’atelier du 09 juin ? :

https://www.billetweb.fr/brest-atelier-fresque-du-numerique-avec-mathieu-regnaulddelasoudiere&multi=u84999&margin=no_margin&color=0A99D1&parent=1&margin=no_margin&color=0A99D1

Plus de places disponibles ? Inscrivez-vous aux prochaines dates :

https://www.billetweb.fr/brest-atelier-fresque-du-numerique-avec-mathieu&multi=u84999&margin=no_margin&color=0A99D1&parent=1&margin=no_margin&color=0A99D1

*Atelier citoyen, destiné aux particuliers, nous contacter si vous souhaitez organiser une fresque du numérique au sein de votre entreprise.

