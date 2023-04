Fresque du numérique Le Totem Brest Catégories d’évènement: Brest

Fresque du numérique Le Totem, 12 mai 2023, Brest. Fresque du numérique Vendredi 12 mai, 14h00 Le Totem Tarif libre (à partir de 5 euros) Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participant·e·s aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·e·s sur le sujet. Véritable outil de team building, cet atelier permet aux participant·e·s de se rassembler pour apprendre ensemble. Pour s’inscrire à l’atelier du 12 mai :

https://www.billetweb.fr/totem-frenchtech-atelier-fresque-du-numerique-avec-mathieu-regnauld-de-la-soudiere9 Plus de places disponibles ? Inscrivez-vous aux prochaines dates :

Le Totem 25 rue de pontaniou Brest 29200

