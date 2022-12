JOB CONNECT Le Totem Brest Catégories d’évènement: Brest

JOB CONNECT Le Totem, 13 avril 2023, Brest. JOB CONNECT Jeudi 13 avril 2023, 10h00 Le Totem ADN Ouest et la French Tech Brest+ co-organisent un événement local dédié à l’emploi et la formation dans l’ouest breton. Le Totem 25 rue de pontaniou Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne Il s’agit d’une action collective inédite qui a pour but de mobiliser l’écosystème numérique, valoriser la diversité des métiers dans le numérique, rendre visible les opportunités d’emploi, et faciliter les recrutements. C’est également la volonté de mettre plus en valeur nos startups innovantes, présentes sur le territoire.

