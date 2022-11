Meetup DataScience & OSO AI Le Totem Brest Catégories d’évènement: Brest

Meetup DataScience & OSO AI Le Totem, 15 décembre 2022, Brest. Meetup DataScience & OSO AI Jeudi 15 décembre, 18h30 Le Totem Automatiser la gestion du cycle de vie d’algorithmes de ML Le Totem 25 rue de pontaniou Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.meetup.com/data-science-brest/events/289668484?utm_medium=referral&utm_campaign=share-btn_savedevents_share_modal&utm_source=link »}] Nous vous proposons de bloquer vos agendas pour un prochain Meetup qui sera animé par les équipes d’OSO-AI : Startup Brestoise qui a développé une solution innovante mettant la compréhension des sons (par le biais de l’IA!) au service des personnes fragiles et de celles qui s’en occupent. La gestion du cycle de vie de cette IA étant au cœur de l’activité d’OSO-AI, ce rendez-vous sera l’occasion de vous présenter la façon dont les équipes ont mis en place un cycle itératif pour améliorer ces modèles (Isoler les cas limites sur lesquels les modèles performent moins bien, labelliser ces exemples pour améliorer les jeux de données d’apprentissage, ré-entraînement des modèles …) Inscription : https://www.meetup.com/data-science-brest/events/289668484?utm_medium=referral&utm_campaign=share-btn_savedevents_share_modal&utm_source=link

2022-12-15T18:30:00+01:00

2022-12-15T20:30:00+01:00

