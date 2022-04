Le Top des P’tits Grimpeurs Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Le Top des P’tits Grimpeurs Tarbes, 8 mai 2022, Tarbes. Le Top des P’tits Grimpeurs TARBES 15 avenue des Forges Tarbes

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00 TARBES 15 avenue des Forges

Tarbes Hautes-Pyrénées Description de la compétition :

– 3 voies flash et une finale à vue par catégories

– finale en moulinette pour les U12

– finale en tête pour les U14 Compétition ouverte en OPEN / Date limite d’inscription : 1er mai 2022

Président de Jury: José Vinambres

Chef ouvreur: Tonneau Jeremy Animation assurée par la team Plots https://fr-fr.facebook.com/TeamPlots/

Restauration: buvette sur place (sandwich, boisson, chips, barres chocolatées,…) > Toutes les infos : programme, inscription, photos etc… sur le site internet contact@usine-escalade.com +33 5 82 15 00 77 TARBES 15 avenue des Forges Tarbes

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 15 avenue des Forges Ville Tarbes lieuville TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Le Top des P’tits Grimpeurs Tarbes 2022-05-08 was last modified: by Le Top des P’tits Grimpeurs Tarbes Tarbes 8 mai 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées