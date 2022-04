Le top 14 rugby tour à Limoges place de la république 87000 limoges, 30 avril 2022, Limoges.

Fidèle à ses valeurs de convivialité et d’esprit d’équipe, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) part pour la 9ème édition consécutive à la rencontre de ses fans et des non-initiés à l’occasion du TOP 14 Rugby Tour. Au programme, un village TOP 14 ludique et festif en plein cœur de ville ouvert à tous de 10h à 20h le samedi et le dimanche accueillant familles, non-initiés ou fans de rugby, pour découvrir le ballon ovale dans un esprit de convivialité. De nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous : initiation rugby, haka géant, concours de passes et de pénalités, quiz, photobooth, exposition du bouclier de Brennus … Christian Califano, ancien pilier international de légende du XV de France, sera l’ambassadeur de cette tournée et animera une émission en live 100% rugby aux côtés de différentes personnalités du rugby et retransmise sur la page Facebook du TOP 14. Des anciens joueurs professionnels ainsi que les clubs locaux feront eux-aussi l’honneur de leur présence sur le village pour accompagner le public dans l’expérience du TOP 14 Rugby Tour aux côtés des partenaires de l’événement.

place de la république 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



