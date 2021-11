Nantes Chapelle de l'Immaculée Loire-Atlantique, Nantes Le tombeau des ducs de Bretagne : conférence le 19 novembre à la Chapelle de l’Immaculée à Nantes Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chapelle de l’Immaculée, le vendredi 19 novembre à 18:30

Madame Sophie de Gourcy, enseignante et conférencière en histoire de l’art portera un regard nouveau sur le tombeau des ducs de Bretagne, ce chef d’oeuvre de la Renaissance, tourné vers l’espérance. Cette conférence sera suivie d’un entretien avec Jean-François Henry, historien et président de l’association sur l’itinéraire du tombeau, de l’église des Carmes à la Cathédrale. Musique sacrée de la Cathédrale de Nantes animera des intermèdes musicaux. Les Amis de la cathédrale et de la chapelle de l’Immaculée vous invitent à dans le cadre du cycle Cathédrales RayonNantes le vendredi 19 novembre à 18h30 à la chapelle de l’Immaculée à Nantes. Chapelle de l’Immaculée 6 rue Malherbe Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

