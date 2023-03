Soirée de clôture du festival Le Toit du Mot Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Soirée de clôture du festival Le Toit du Mot, 25 mars 2023, Saint-Denis. Soirée de clôture du festival Samedi 25 mars, 19h30 Le Toit du Mot Entrée libre Lecture en musique des textes lauréats du concours « Le Goût de la plume », suivie d’une scène ouverte et d’un concours de slam / rap « Dis la diff ! ». La soirée se clôture en musique par un bal !

Tout public, entrée libre

Samedi 25 mars 2023, dès 19h30, au Toit du Mot, rue courte, Saint-Denis Le Toit du Mot 2 rue courte saint denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972435038 »}, {« type »: « email », « value »: « motsetregards@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.motsetregards.org/evenements/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

2023-03-25T19:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00 ©MotsetRegards

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Le Toit du Mot Adresse 2 rue courte saint denis Ville Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Le Toit du Mot Saint-Denis

Le Toit du Mot Saint-Denis Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Soirée de clôture du festival Le Toit du Mot 2023-03-25 was last modified: by Soirée de clôture du festival Le Toit du Mot Le Toit du Mot 25 mars 2023 Le Toit du Mot Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis