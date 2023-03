Spectacle « Les fables de La Fontaine » Le Toit du Mot, 19 mars 2023, Saint-Denis.

Spectacle « Les fables de La Fontaine » Dimanche 19 mars, 15h00 Le Toit du Mot Entrée libre

Nathalie Le Boucher revisite les fables de La Fontaine. A la fois conteuse et danseuse de kathakali, théâtre dansé du sud de l’Inde, elle interprète toute une galerie de personnages et d’émotions. De la grenouille qui enfle à en crever, les yeux exorbités, au lièvre qui se prélasse ou se divertit ici et là, en passant par la tortue qui, la gueule agrippée à un bâton, s’élève dans les airs…

Le conte sera suivi d’un goûter.

Entrée libre, dès 6 ans

Dimanche 19 mars 2023, 15h, au Toit du Mot, rue courte, Saint-Denis

Le Toit du Mot 2 rue courte saint denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:00:00+01:00 – 2023-03-19T16:00:00+01:00

©Nathalie Le Boucher