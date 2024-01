CLEMENT VIKTOROVITCH LE TOBOGGAN Decines Charpieu, samedi 4 mai 2024.

Clément VIKTOROVITCHInterprétation : Clément ViktorovitchEcriture : Ferdinand Barbet et Clément ViktorovitchMise en scène et Scénographie : Ferdinand BarbetCréation lumière : Gautier DevoucouxMusiques : Hugo SempéCréation costume : Augustin RollandDans la continuité de son livre « Le Pouvoir Rhétorique » (vendu à plus de 100 000 exemplaires), Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre avec une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République, qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets utilisés pour conquérir le pouvoir… À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage : il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ? Durée : 75 minutesRecommandation : à partir de 14 ans

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu 69