LORSQUE L’ENFANT PARAIT LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 16 mars 2024, Decines Charpieu.

Catherine Frot et Michel Fau, génialement détestables en bourgeois bigots.Un texte d’André Roussin qui n’a pas pris une ride, une intrigue pleine de rebondissements, à grand renfort de quiproquos et de calembours, une Catherine Frot dans un rôle de grenouille de bénitier qui semble avoir été taillé sur mesure pour elle, tout ça dans une mise en scène extravagante et colorée signée par Michel Fau lui-même. Autant d’ingrédients qui font de cette comédie un divertissement survolté et irrésistible.

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu