MAGIC MOZART LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 10 mars 2024, Decines Charpieu.

Mozart sort de son portrait au musée. Commence alors une vadrouille spatio-temporelle rocambolesque, avec des rencontres allant des Beatles au Petit Prince, de Charlie Chaplin au roi Arthur – et la liste est encore longue, génialement longue. Les tableaux s’enchaînent au rythme de la musique – celle de Mozart bien entendu ! – en un savoureux mélange de marionnettes, de clowneries, de danses et d’acrobaties. Un voyage aussi sonore que visuel, plein d’humour, de tendresse, et de magie mozartienne.

Tarif : 16.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu