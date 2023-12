MAELLE LE TOBOGGAN Decines Charpieu Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône MAELLE LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 8 février 2024, Decines Charpieu. Après un premier album déjà disque d’or, Maëlle annonce un nouvel opus à l’automne 2023. Elle en dévoile ses contours avec un premier single déjà disponible intitulé « Flash ». On aura également le plaisir de découvrir Maëlle sur scène pour ses tous premiers concerts, déjà très attendus, avec une tournée dans toute la France en 2024.

Tarif : 22.40 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30
Réservez votre billet ici
LE TOBOGGAN
14 AV JEAN MACÉ
69150 Decines Charpieu

