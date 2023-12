LE JOUR DU KIWI LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 3 février 2024, Decines Charpieu.

Jugnot père et fils, réunis sur scène pour la première fois.Barnabé Leroux est un expert-comptable retraité, maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier. Son quotidien est réglé, millimétré. Rien n’est laissé au hasard… jusqu’au jour où il découvre qu’un yaourt au kiwi a disparu dans son frigo… Gérard et Arthur Jugnot forment ici un duo père-fils des plus vitaminés. Une prestation drôle, émouvante et pleine de sincérité.

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu 69