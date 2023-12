DRUM BROTHERS LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 27 janvier 2024, Decines Charpieu.

Un show qui a fait grand bruit, élu à l’unanimité spectacle le plus percutant de l’année. Où qu’ils aillent, les Frères Colle tambourinent et ravissent leur public. Nés de l’union insolite d’une grosse caisse et d’une caisse claire, ces trois-là nous proposent, avec Drum Brothers, une performance virevoltante de jonglerie musicale remplie d’humour. Un spectacle familial pour petits et grands, avec un “effet-waouh !” 100% garanti.

Tarif : 18.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu 69