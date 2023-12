SENS DESSUS DESSOUS LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 26 janvier 2024, Decines Charpieu.

Dussollier : en prose, en vers et par-dessus tout !Sens dessus dessous est un patchwork de textes, de poèmes et de sketchs mêlant avec panache les styles et les époques. Entre le côté comique d’un Dubillard ou d’un Devos, et celui plus grave d’un Hugo ou d’un Aragon, le mélange à la sauce Dussollier détonne mais n’en demeure pas moins savoureusement cohérent. Le comédien nous entraîne dans son imaginaire sans limite pour nous offrir la substantifique moelle de ces grands textes.

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu 69