THOMAS FERSEN LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 25 janvier 2024, Decines Charpieu.

« Parfois, je pense qu’écrire des vers, c’est comme d’aimer son polochon, que ça reste un truc de pervers, que c’est une manie de cochon. De la branlette, ni plus, ni moins. Il faut appeler un chat un chat, tripoter les mots dans son coin, les gens normaux ne font pas ça. »Accompagné par trois musiciens dans une mise en scène théâtrale pleine de créativité, d’humour et de fantaisie, Thomas Fersen nous embarque dans les extravagances de son esprit et nous dévoile toute l’étendue de son talent.

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu