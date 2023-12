UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE LE TOBOGGAN Decines Charpieu Catégories d’Évènement: 69

Décines-Charpieu UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 21 janvier 2024, Decines Charpieu. Anne Consigny seule-en-scène face à la marée du monde.La comédienne adapte le roman de Marguerite Duras, inspiré de sa propre jeunesse en Indochine. Nous sommes en 1931. Une femme vit seule avec ses deux enfants sur le littoral cambodgien. Elle y a acheté une concession – qui se révèle incultivable. Au plateau, Anne Consigny interprète tous les personnages avec une infinie justesse, presque déconcertante tant l’économie de moyen est poussée dans ses retranchements.

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:00
Réservez votre billet ici
LE TOBOGGAN
14 AV JEAN MACÉ
69150 Decines Charpieu

