LA COULEUR DE LA GRENADE LE TOBOGGAN Decines Charpieu, 19 janvier 2024, Decines Charpieu.

Saté Khachatryan et Mourad Merzouki font danser la mémoire du plus grand des cinéastes arméniens. Hommage au film culte de Sergueï Paradjanov, Sayat-Nova (La couleur de la grenade), ce projet ambitieux souhaite faire dialoguer les cultures et les formes artistiques. Danse hip-hop et musique électro côtoient danses et musiques traditionnelles arméniennes ; théâtre et cinéma se partagent le plateau via le jeu et la vidéo, afin de transmettre au public toute la poésie de Paradjanov.

Tarif : 17.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

LE TOBOGGAN 14 AV JEAN MACÉ 69150 Decines Charpieu