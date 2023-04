Projection NOS SOLEILS (VOSTFR) – Festival Vox Populi et du Prix LUX Le Toboggan Décines-Charpieu Catégories d’évènement: Décines-Charpieu

Le Festival Vox Populi sélectionne 9 films qui permettent d'échanger sur la démocratie, la société dans laquelle on vit, la démocraite, la tolérance et la discrimination. C'est dans ce contexte que s'inscrit la projection du film espagnol Nos Soleils, réalisé par Carla Simón, en VOSTFR.

Après le film, un échange est prévu avec Sylvie Guillaume, députée européenne, ainsi qu’avec Jordi Macarro Fernández, de l’Université de Grenade.

La séance est organisée en partenariat avec l’INSTITUTO CERVANTES et s’inscrit également dans les projections du film Prix Lux, le prix européen du cinéma.

