GONFLEE A BLOC LE TIVOLI Montargis, 2 mars 2024, Montargis.

Le plus dur dans l’accouchement ? Les 9 mois qui précèdent !Lola et Marc, les futurs heureux parents, vont vite s’en rendre compte. Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de jumeaux ! Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d’emmerdes…De quoi devenir un vrai dégonflé, et une vraie gonflante, autrement dit, un jeune couple gonflé à bloc !

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TIVOLI 2 av. Franklin Roosevelt 45200 Montargis 45