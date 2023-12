C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE LE TIVOLI Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE LE TIVOLI Montargis, 6 janvier 2024, Montargis. Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse !Enorme succès des festivals d’Avignon 2022 et 2023 où la pièce a affiché complet sur toutes les représentations, ne manquez pas sa tournée nationale !

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:30

LE TIVOLI
2 av. Franklin Roosevelt
45200 Montargis

