Atelier Jeux vocaux et Circlesong, Chant Improvisé Le Nid d’Amalthée Le Tivoli Le Tivoli Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le Tivoli Atelier Jeux vocaux et Circlesong, Chant Improvisé Le Nid d’Amalthée Le Tivoli, 1 juillet 2023 14:30, Le Tivoli. Atelier Jeux vocaux et Circlesong, Chant Improvisé Le Nid d’Amalthée Le Tivoli Samedi 1 juillet, 14h30 3h30 pour lâcher prise, chanter, se laisser chanter, vibrer, improviser…

Pas de compétence en chant requise, c’est là toute la beauté de l’exercice. Samedi 1 juillet, 14h30 1 Atelier Cocon Capella : Cercles de Chant et Improvisations vocales Je vous propose un atelier « Cercles de Chant et Improvisations vocales » sous forme de jeux vocaux (sur inscription obligatoire – Prix libre et conscient) 3h30 pour lâcher prise, chanter, se laisser chanter, vibrer, improviser…

Pas de compétence en chant requise, c’est là toute la beauté de l’exercice. Le Circle Song ? Mais qu’est-ce que c’est ?

Le circle song ou cercle de chant a été popularisé par Bobby McFerrin (Ah… Bobby… !). Il s’agit d’un cercle de personnes où chaque membre, par improvisation vocale, a cappella, va apporter sa voix au service de la musicalité. Ce cercle peut être soit dirigé par une personne, soit totalement libre. C’est un précieux moment de création partagée, de plaisir, d’écoute, un espace privilégié pour se rassembler et se connecter à travers la musique sans recherche de performance. Je vous propose d’animer cet atelier Circle Song dans le même esprit dans lequel je l’ai moi-même expérimenté avec Véronique Perrault (l’être enchanteur), Christophe Boyer (lechantdelavie), ou encore Rhiannon ou Gaël Aubrit (chantpourtous) : dans un climat de bienveillance. Je vous invite donc à venir chanter librement ensemble, et à vivre un moment de partage en résonnance avec l’intuition musicale et l’instant présent. Concrètement, nous partagerons un premier temps de détente, de déconnection et de reprise de contact avec nous-mêmes, puis nous réchaufferons nos corps et nos voix et apprivoiserons celles des autres à travers différents exercices vocaux. Nous introduirons ensuite le principe des polyphonies a cappella par un ou plusieurs cercle(s) de chant dirigé(s) et si l’énergie va en ce sens, nous nous lancerons dans un cercle de chant totalement libre. Pour qui ? Accessible et ouvert à tous (+ de 18ans) ! Inscription obligatoire par mail : niddamalthee@gmail.com Quand ? tous les premiers samedi du mois – de 14h30 à 18h Prix : libre et consciente Je me réjouis d’avance de chanter avec vous ! Anaïs Le Nid d’Amalthée 37600 Betz-le-Château 7 rue de la chevrière Le Tivoli 37600 Indre-et-Loire Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Le Tivoli Autres Lieu Le Nid d'Amalthée Adresse 37600 Betz-le-Château 7 rue de la chevrière Ville Le Tivoli Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Le Nid d'Amalthée Le Tivoli

Le Nid d'Amalthée Le Tivoli Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le tivoli/

Atelier Jeux vocaux et Circlesong, Chant Improvisé Le Nid d’Amalthée Le Tivoli 2023-07-01 was last modified: by Atelier Jeux vocaux et Circlesong, Chant Improvisé Le Nid d’Amalthée Le Tivoli Le Nid d'Amalthée Le Tivoli 1 juillet 2023 14:30