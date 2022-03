Le titre est provisoire Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Le titre est provisoire Compiègne, 10 mars 2022, Compiègne. Le titre est provisoire Compiègne

2022-03-10 – 2022-03-10

Compiègne Oise Compiègne 18 “Certains aiment la vérité toute nue. D’autres sont plus pudiques.” Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne Valandry. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s’avère total : si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thibaud la trouve catégoriquement sans aucun intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, sonne à la porte. “Le titre est provisoire” parle de sincérité. Par rapport à soi-même et par rapport aux autres, dans le cadre professionnel, amical et amoureux. Ça rapporte quoi d’être sincère ? Mais surtout qu’est-ce que ça coûte ? “Certains aiment la vérité toute nue. D’autres sont plus pudiques.” Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne Valandry. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s’avère total : si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thibaud la trouve catégoriquement sans aucun intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, sonne à la porte. “Le titre est provisoire” parle de sincérité. Par rapport à soi-même et par rapport aux autres, dans le cadre professionnel, amical et amoureux. Ça rapporte quoi d’être sincère ? Mais surtout qu’est-ce que ça coûte ? romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/programmation/le-titre-est-provisoire “Certains aiment la vérité toute nue. D’autres sont plus pudiques.” Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne Valandry. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s’avère total : si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thibaud la trouve catégoriquement sans aucun intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, sonne à la porte. “Le titre est provisoire” parle de sincérité. Par rapport à soi-même et par rapport aux autres, dans le cadre professionnel, amical et amoureux. Ça rapporte quoi d’être sincère ? Mais surtout qu’est-ce que ça coûte ? Le titre est provisoire

Compiègne

dernière mise à jour : 2022-01-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne Departement Oise

Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Le titre est provisoire Compiègne 2022-03-10 was last modified: by Le titre est provisoire Compiègne Compiègne 10 mars 2022 Compiègne Oise

Compiègne Oise