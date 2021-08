Roubaix Magic Mirror Nord, Roubaix Le Tire Laine fait son cabaret | Roubaix à l’accordéon Magic Mirror Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Tire Laine fait son cabaret | Roubaix à l’accordéon Magic Mirror, 9 octobre 2021, Roubaix. Le Tire Laine fait son cabaret | Roubaix à l’accordéon

Magic Mirror, le samedi 9 octobre à 20:00

La compagnie du Tire-Laine invite ses artistes sur scène pour une soirée haute en couleurs. Créé en 1997, le festival Roubaix à l’Accordéon renoue avec la tradition des cafés guinguettes roubaisiens des années 1920 et 1930. Depuis 2016, Roubaix à l’Accordéon s’ouvre au rock, tout en laissant une place de choix à la découverte de groupes qui ont fait de l’accordéon leur instrument fétiche. Roubaix à l’Accordéon fait vibrer ses soufflets dans le cadre magique du Magic Mirror, installé sur la Grand’Place.

Tarif plein : 8€/ Demandeurs d’emploi et étudiants : 5€

Roubaix à l’accordéon Magic Mirror Grand Place Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Magic Mirror Adresse Grand Place Ville Roubaix lieuville Magic Mirror Roubaix