Concours de Tarot Le tire en Joie Tiranges, 4 novembre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Concours de Tarot au Tire en Joie

Prix: 17 € mise + repas+ vin

Tous les participants seront primés.

2023-11-04 18:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Le tire en Joie

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Tarot competition at Tire en Joie

Price: 17 ? stake + meal + wine

All participants will be rewarded

Concurso de tarot en Tire en Joie

Precio: 17€ participación + comida + vino

Todos los participantes serán recompensados

Tarot-Wettbewerb im « Tire en Joie »

Preis: 17 ? Einsatz + Essen + Wein

Alle Teilnehmer werden prämiert

