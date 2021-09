Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Le Tintamarre des comptoirs Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Tintamarre des comptoirs Médiathèque Espace Jacques Demy, 7 novembre 2021, Nantes. 2021-11-07 Sur inscription

Horaire : 15:30

Gratuit : oui Public familial Sur inscription Spectacle-concert par la Cie des Comptoirs du rêve Au son du ukulele et de la clarinette, des rythmes latins et de la chanson française, embarquez pour un concert festif pour petits et grands. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Age maximum Public familial lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes