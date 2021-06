LE TINTAMARRE DES COMPTOIRS – L’ÉCHAPPÉE BELLE Saint-Sigismond, 30 juin 2021-30 juin 2021, Saint-Sigismond.

LE TINTAMARRE DES COMPTOIRS – L’ÉCHAPPÉE BELLE 2021-06-30 – 2021-06-30

Saint-Sigismond Maine-et-Loire Saint-Sigismond

EUR Trois musiciens proposent pour le tout-petit un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, latines et chanson française.

Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents de « beat generation », des chants afro-balkaniques et franco-latins. Le ukulele, les voix, la clarinette, et l’accordéon se déplacent parfois dans le public au gré des chants. Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en une douce fête où chacun est invité à danser et à jouer de la musique pour exprimer ses émotions et éveiller ses sens.

