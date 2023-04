Sortie nature : Découverte crépusculaire de la valleuse Rue du Moulin, 25 août 2023, Le Tilleul.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Profitez de l’ambiance et des sons d’une fin de journée d’été pour découvrir l’histoire de la valleuse, l’évolution de son paysage et son patrimoine naturel.

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Enjoy the atmosphere and sounds of a late summer day to discover the history of the valley, the evolution of its landscape and its natural heritage.

Meeting point at the parking of the three menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

Disfrute del ambiente y los sonidos de un día de finales de verano para descubrir la historia del valle, la evolución de su paisaje y su patrimonio natural.

Punto de encuentro en el aparcamiento de los tres menhires, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservas : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Nutzen Sie die Atmosphäre und die Geräusche eines späten Sommertages, um die Geschichte des Tals, die Entwicklung seiner Landschaft und sein Naturerbe zu entdecken.

Treffpunkt: Parkplatz der drei Menhire, Route du Moulin, Le Tilleul.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

