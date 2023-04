Sortie nature : Un été dans la valleuse Rue du Moulin, 30 juillet 2023, Le Tilleul.

Sortie nature animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.

Laissez-vous guider le long des sentiers méconnus de la valleuse d’Antifer pour une promenade nature. De la terre à la mer, vous découvrirez les secrets de ce site remarquable. Attention dénivelé !

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-07-30 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by the Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.

Let yourself be guided along the little-known paths of the Antifer valley for a nature walk. From the land to the sea, you will discover the secrets of this remarkable site. Beware of the difference in altitude!

Meeting point at the parking of the three menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por el Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.

Déjese guiar por los senderos poco conocidos del valle de Antifer para un paseo por la naturaleza. De la tierra al mar, descubrirá los secretos de este lugar excepcional. ¡Cuidado con el desnivel!

Punto de encuentro en el aparcamiento de los tres menhires, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Naturausflug unter der Leitung des Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie.

Lassen Sie sich auf einem Naturspaziergang entlang der unbekannten Pfade des Tals von Antifer führen. Vom Land bis zum Meer werden Sie die Geheimnisse dieses bemerkenswerten Ortes entdecken. Achtung Höhenunterschied!

Treffpunkt: Parkplatz der drei Menhire, Route du Moulin, Le Tilleul.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité