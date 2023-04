Sortie nature : Transhumance en bord de mer Rue du Moulin, 21 juillet 2023, Le Tilleul.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Accompagnez les agents du site naturel à l’occasion du déplacement des troupeaux d’ânes et de chèvres, qui entretiennent la valleuse, dans leur nouvelle parcelle. Présentation du cheptel d’Aquacaux.

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-07-21 à 09:30:00

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Accompany the agents of the natural site on the occasion of the displacement of the herds of donkeys and goats, which maintain the valley, in their new parcel. Presentation of the Aquacaux herd.

Meeting point at the parking of the three menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

Acompañe a los agentes del paraje natural en el traslado de los rebaños de burros y cabras, que mantienen el valle, a su nueva parcela. Presentación del rebaño de Aquacaux.

Punto de encuentro en el aparcamiento de los tres menhires, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Begleiten Sie die Mitarbeiter des Naturgebiets bei der Umsiedlung der Esel- und Ziegenherden, die das Tal pflegen, auf ihre neue Parzelle. Vorstellung der Herde von Aquacaux.

Treffpunkt: Parkplatz der drei Menhire, Route du Moulin, Le Tilleul.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité