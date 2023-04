Rallye des familles Rue du Moulin, 1 juillet 2023, Le Tilleul.

Sortie animée par le Département de Seine-Maritime.

Les participants devront s’aventurer sur un itinéraire d’environ 6 km jalonné de balises et d’énigmes. Ils disposeront pour cela d’une carte et d’une feuille de route. Les énigmes porteront sur le patrimoine local, la faune, la flore, l’histoire, l’actualité, le sport, la culture, l’OGS, l’environnement ou encore le développement durable. Cela sera l’occasion de sensibiliser les participants aux espaces naturels sensibles et de faire la promotion de l’opération Grand Site Falaises d’Étretat Côte d’Albâtre.

Les départs se feront depuis le parking de la Plage du Tilleul et seront échelonnés entre 13h30 et 15h.

Rallye des Familles sur le site de l’Espace Naturel Sensible de la Valleuse d’Antifer au Tilleul le samedi 1er juillet 2023 de 13h30 à 17h30.

Les inscriptions sont gratuites, obligatoires et seront ouvertes 1 mois avant la date du rallye, uniquement sur le site internet du Département 76 : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/rallye-des-familles.html.

2023-07-01 à 13:30:00 ; fin : 2023-07-01 17:30:00. .

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Outing animated by the Department of Seine-Maritime.

The participants will have to venture on an itinerary of approximately 6 km marked out with markers and enigmas. They will have a map and a roadmap. The riddles will be about local heritage, fauna, flora, history, current events, sports, culture, the OGS, the environment and sustainable development. This will be an opportunity to raise awareness of sensitive natural areas and to promote the operation Grand Site Falaises d’Étretat Côte d’Albâtre.

Departures will be from the parking lot of the Plage du Tilleul and will be staggered between 1:30 and 3:00 pm.

Family Rally on the site of the Espace Naturel Sensible de la Valleuse d?Antifer au Tilleul on Saturday, July 1st, 2023 from 1:30 pm to 5:30 pm.

Registration is free, compulsory and will be open 1 month before the date of the rally, only on the website of the Department 76: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/rallye-des-familles.html

Excursión organizada por el Departamento de Seine-Maritime.

Los participantes tendrán que aventurarse por un recorrido de unos 6 km marcado con balizas y adivinanzas. Se les entregará un mapa y una hoja de ruta. Las adivinanzas versarán sobre el patrimonio local, la fauna, la flora, la historia, la actualidad, el deporte, la cultura, la OGS, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Será una oportunidad para sensibilizar a los participantes sobre las zonas naturales sensibles y promover la operación Grand Site Falaises d’Étretat Côte d’Albâtre.

Las salidas tendrán lugar desde el aparcamiento de Plage du Tilleul y se escalonarán entre las 13.30 y las 15.00 horas.

Rally familiar en el sitio del Espacio Natural Sensible del Valleuse d’Antifer en Le Tilleul el sábado 1 de julio de 2023 de 13h30 a 17h30.

La inscripción es gratuita, obligatoria y estará abierta 1 mes antes de la fecha del rally, únicamente en la página web del Departamento 76: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/rallye-des-familles.html

Vom Département de Seine-Maritime geleiteter Ausflug.

Die Teilnehmer müssen sich auf eine etwa 6 km lange Route begeben, die mit Markierungen und Rätseln versehen ist. Sie verfügen über eine Karte und eine Wegbeschreibung. Die Rätsel beziehen sich auf das lokale Erbe, Fauna, Flora, Geschichte, aktuelle Ereignisse, Sport, Kultur, OGS, Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Dies wird die Gelegenheit bieten, die Teilnehmer für sensible Naturräume zu sensibilisieren und für die Operation Grand Site Falaises d’Étretat Côte d’Albâtre zu werben.

Die Abfahrten erfolgen vom Parkplatz am Plage du Tilleul und sind zwischen 13:30 und 15:00 Uhr gestaffelt.

Familienrallye auf dem Gelände des Espace Naturel Sensible de la Valleuse d’Antifer au Tilleul am Samstag, den 1. Juli 2023, von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Die Anmeldungen sind kostenlos, obligatorisch und werden 1 Monat vor dem Datum der Rallye ausschließlich über die Website des Departements 76 geöffnet: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/rallye-des-familles.html

Mise à jour le 2023-03-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité