Sortie nature : Insectes et autres petites bêtes de la valleuse Rue du Moulin, 26 avril 2023, Le Tilleul.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Qu’ils soient dans les prairies pâturées, dans la forêt entre écorces et feuilles mortes ou bien dans les mares du site, venez découvrir une vie souvent peu visible mais foisonnante !

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-04-26 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Whether they are in the pastures, in the forest between bark and dead leaves or in the ponds of the site, come and discover a life that is often not very visible but abundant!

Meeting point at the parking of the three menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

Ya sea en los pastos, en el bosque entre cortezas y hojas muertas o en los estanques del lugar, ¡venga a descubrir una vida a menudo poco visible pero abundante!

Cita en el aparcamiento de los tres menhires, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Ob auf den beweideten Wiesen, im Wald zwischen Rinde und Laub oder in den Tümpeln des Geländes: Entdecken Sie ein oft kaum sichtbares, aber üppiges Leben!

Treffpunkt: Parkplatz der drei Menhire, Route du Moulin, Le Tilleul.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité