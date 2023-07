Concert Rave 2 Jazz Le Tiki Restaurant Lacanau, 16 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Concert Rave 2 Jazz au Tiki. Diner musical jazz de 19 à 21h. Réservations au 05 56 82 69 78..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 21:00:00. .

Le Tiki Restaurant Marina de Talaris

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rave 2 Jazz concert at the Tiki. Musical jazz dinner from 7 to 9pm. Reservations on 05 56 82 69 78.

Concierto Rave 2 Jazz en el Tiki. Cena musical de jazz de 19.00 a 21.00 horas. Reservas en el 05 56 82 69 78.

Konzert Rave 2 Jazz im Tiki. Musikalisches Jazz-Dinner von 19 bis 21 Uhr. Reservierungen unter 05 56 82 69 78.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Médoc Atlantique