Dimanche à 3 avril à 11h, AVANT-PREMIÈRE LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ. Petit-déjeuner offert avant le début de la séance.

Un programme de 4 films à découvrir dès 3-4 ans

ALLEMAGNE – FRANCE – ROYAUME-UNI I 41 min I sans dialogues et VF

Attention, un programme qui… donne les crocs ! Aussi, nous vous offrons un petit-déjeuner avant la projection !

LE TIGRE SUR LA TABLE De Kariem Saleh

Le menu préféré d’un petit tigre… qui a les yeux plus gros que le ventre !

QUAND JE SERAI GRAND De An Vrombaut

Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre. Une bête féroce et intrépide, qui rugit, parcourt la jungle et chasse pour manger !

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU De Benoît Chieu

Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur dejournée, l’enfant décide de se mettre au travail et déploie des trésors d’imagination et d’inventivité pour… ne plus jamais avoir à travailler !

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ De Robin Shaw

Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman auront-elles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

Un délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr !

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta Paris 75010

Contact : 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/ https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://twitter.com/Cinema_Louxor?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

