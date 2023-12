CHRISTOPHE MAE ZENITH DE LILLE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord CHRISTOPHE MAE ZENITH DE LILLE Lille, 24 janvier 2024, Lille. C’est au Cap Vert, sur les terres de Cesária Évora, que Christophe Maé a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps prochain porté par le single « Pays des merveilles ».Retrouvez-le sur scène dans toute la France !

Tarif : 40.00 – 80.00 euros.

