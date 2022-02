Le Tiers-Temps : lecture et échanges avec Maylis Besserie, auteure du roman consacré à Samuel Beckett et lauréate du Goncourt du 1er roman. Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

Le Tiers-Temps : lecture et échanges avec Maylis Besserie, auteure du roman consacré à Samuel Beckett et lauréate du Goncourt du 1er roman. Musée de la Seine-et-Marne, 20 mars 2022, Saint-Cyr-sur-Morin. Le Tiers-Temps : lecture et échanges avec Maylis Besserie, auteure du roman consacré à Samuel Beckett et lauréate du Goncourt du 1er roman.

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 20 mars à 15:00

Le Tiers-Temps est un roman qui évoque les derniers jours de Samuel Beckett dans une maison de retraite parisienne. L’auteur revit dans ce récit écrit à la première personne du singulier, il évoque son enfance en Irlande, sa mère May, son épouse Suzanne, ses amis, James Joyce et sa fille Lucia, le peintre Henri Hayden, son éditeur Jérôme Lindon, Nicole Greub, qui prenait soin de sa maison d’Ussy-sur-Marne et qui devint une amie – il lui légua sa « petite maison », les premières représentations de la pièce « En attendant Godot »… Il décrit avec un humour désabusé son quotidien et son corps qui lui échappe, malgré une volonté farouche de continuer à marcher… Au fil des pages, figurent également des comptes-rendus médicaux. Présentation du livre par Maylis Besserie et échanges avec Emmanuel Echivard, codirecteur de la collection Rouge chez Cheyne. Extraits lus par François Nocher Séance de dédicace En partenariat avec l’Association de Sauvegarde d’Ussy. Publié chez Gallimard et lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2020.

Droit d’entrée du musée (de 0 à 5€) ; sur réservation

Maylis Besserie révèle Beckett attendant la fin (un comble), devenu pour ainsi dire un de ses personnages. Avec délicatesse et justesse, elle fait résonner la voix caustique et lucide du grand « Sam ». Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Seine-et-Marne Adresse 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Ville Saint-Cyr-sur-Morin lieuville Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Departement Seine-et-Marne

Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-morin/

Le Tiers-Temps : lecture et échanges avec Maylis Besserie, auteure du roman consacré à Samuel Beckett et lauréate du Goncourt du 1er roman. Musée de la Seine-et-Marne 2022-03-20 was last modified: by Le Tiers-Temps : lecture et échanges avec Maylis Besserie, auteure du roman consacré à Samuel Beckett et lauréate du Goncourt du 1er roman. Musée de la Seine-et-Marne Musée de la Seine-et-Marne 20 mars 2022 Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne