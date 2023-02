Le Tiers-Lieu « Voyage en Terre Virtuelle » Graye-et-Charnay Graye-et-Charnay Catégories d’Évènement: Graye-et-Charnay

Jura Graye-et-Charnay EUR Le chapiteau du Collectif Comme un gant s’installe à Graye-et-Charnay (au Vernois) du 12 mai au 11 juin ! A l’aide de casque de réalité virtuelle, venez voyager au cœur de l’Egypte, découvrir des paysages français ou nager avec les dauphins, tranquillement installés sous le chapiteau. Entrée libre Sur inscription :

vie-sociale@ccportedujura.fr

03 84 48 96 67 vie-sociale@ccportedujura.fr +33 3 84 48 96 67 Graye-et-Charnay

