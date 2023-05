Le tibétain sans peine ? Deux siècles d’apprentissage du tibétain Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Cette exposition présente une sélection d’ouvrages (grammaires, manuels, études de dialectes et dictionnaires) qui reflètent la diversité des motivations et des approches pour l’apprentissage du tibétain, du XVIIIe au XXe siècle. Alors qu’au XIXe siècle les Occidentaux se voyaient restreindre l’accès au Tibet, se développait en Europe l’intérêt pour la civilisation, la langue et l’écriture tibétaines. Tour à tour et parfois simultanément, les missionnaires, les orientalistes, les explorateurs, les représentants des empires coloniaux et enfin les universitaires ont proposé des outils didactiques pour apprendre le tibétain, ou plutôt les variétés du tibétain. L’Inalco a été le premier établissement du monde occidental à proposer un cours de tibétain, et ce, dès 1842. Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris Contact : http://www.bulac.fr/node/2919 0181691831 action-culturelle@bulac.fr

Collections de la BULAC, EFEOB GRAM TI 3. Charles Alfred Bell, Grammar of colloquial Tibetan, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1919.

