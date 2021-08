Nyons Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Drôme, Nyons Le thym vulgaire Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Le thym vulgaire Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, 15 janvier 2022, Nyons. Le thym vulgaire

Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, le samedi 15 janvier 2022 à 14:30

Découvrons sous nos pas une richesse de notre terroir: le thym vulgaire

Conférence réservée aux adhérents. La réservation est conseillée. Après 14 h 20, les adhérents n’ayant pas réservé seront acceptés.

Causerie de Jacques LAMY, Ingénieur émérite de la Chambre d’Agriculture de la Drôme. Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Nyons Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T14:30:00 2022-01-15T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Adresse Nyons Ville Nyons lieuville Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Nyons