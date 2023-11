LE THOUREIL : PETITES CITÉS D’ANJOU ET DE LUMIÈRE Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire, 17 décembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Venez à la rencontre d’artisans d’art et découvrez le village illuminé pour l’occasion..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Le Thoureil

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and meet the artisans and discover the village illuminated for the occasion.

Venga a conocer a los artesanos y descubra el pueblo iluminado para la ocasión.

Treffen Sie Kunsthandwerker und entdecken Sie das für diesen Anlass beleuchtete Dorf.

