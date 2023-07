CONTES ET MÉGALITHES AVEC LES CONTEURS DE LOGRES Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire, 13 juillet 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Le temps d’une matinée, découvrez la balade contée des Conteurs de Logres ! Entre bois et mégalithes, écoutez 6 histoires merveilleuses..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

Spend a morning discovering the storytelling walk of Les Conteurs de Logres! Between woods and megaliths, listen to 6 wonderful stories.

¡Pase una mañana descubriendo el paseo de cuentos de Les Conteurs de Logres! Entre bosques y megalitos, escuche 6 historias maravillosas.

Entdecken Sie einen Vormittag lang den Märchenspaziergang der Conteurs de Logres! Lauschen Sie zwischen Wäldern und Megalithen sechs wunderbaren Geschichten.

