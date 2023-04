Sérénissisme – Réjouissances Baroques ABBAYE DU THORONET LE THORONET Catégories d’Évènement: Le Thoronet

Var

Sérénissisme – Réjouissances Baroques ABBAYE DU THORONET, 11 août 2023, LE THORONET. Sérénissisme – Réjouissances Baroques ABBAYE DU THORONET. Un spectacle à la date du 2023-08-11 à 20:00 (2023-08-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. VARS MUSICA (L.-R-22-004553) présente : ce spectacle. Le trio Vars Musica fête en 2023 ses 20 ans avec son nouveau programme « Sérénissime – Réjouissances Baroques », entouré de cinq brillants instrumentistes venus d’Italie, Allemagne, Slovaquie et Israël. Fascinés par le faste vénitien et ses ornements en tous genres, ils interprèteront des œuvres baroques vénitiennes à trois voix, avec de superbes dialogues festifs et enjoués des deux violons, orgue, viole de gambe et théorbe, œuvres interprétées à l’époque pour la plupart en la Basilique San Marco. Vars Musica offrira en écho des improvisations, véritables créations de l’instant, laissant libre cours à l’inspiration d’harmonies d’aujourd’hui. Interprétées en déambulation, elles feront découvrir autrement l’espace de la résonance unique de l’abbaye du Thoronet.GRATUIT POUR LES – DE 12 ANSPlacement libre – Arrivée conseillée 30 à 45 minutes avant le spectacleRéservation PMR : 07 78 82 70 85 Votre billet est ici ABBAYE DU THORONET LE THORONET Quai de l’Abbaye Var 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Le Thoronet, Var Autres Lieu ABBAYE DU THORONET Adresse Quai de l'Abbaye Ville LE THORONET Departement Var Tarif 25.0 25.0 Lieu Ville ABBAYE DU THORONET LE THORONET

ABBAYE DU THORONET LE THORONET Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le thoronet/

Sérénissisme – Réjouissances Baroques ABBAYE DU THORONET 2023-08-11 was last modified: by Sérénissisme – Réjouissances Baroques ABBAYE DU THORONET ABBAYE DU THORONET 11 août 2023 Abbaye du Thoronet Le Thoronet

LE THORONET Var